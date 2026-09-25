イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、同国代表FWハリー・ケインがバロンドールを受賞することを確信している模様だ。現地時間25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ケインは、1993年7月28日生まれの33歳。トッテナムとバイエルン、イングランド代表で絶対的エースとして長年ゴールを積み重ねてきた。特に2025－26シーズンの活躍ぶりは目覚ましく、所属クラブのバイエルンとイングランド代表で合計73ゴールをマーク。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップのタイトルを獲得した。また、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026では3位となったイングランド代表に大きく貢献。同国代表が海外開催のワールドカップで過去最高の成績を収める原動力となった。

『スカイスポーツ』によると、トゥヘル監督はケインがバロンドールの受賞候補かと問われた際に「そうだね」と回答。「70ゴール以上を決め、バイエルンで3つのタイトル獲得に貢献。ワールドカップとUEFAチャンピオンズリーグで準決勝進出……。彼は今もどんどん上手くなっているんだ」と、稀代のアタッカーを絶賛した。

また、トゥヘル監督は4年後のワールドカップが開催される時にケインが36歳になっていることに言及されると「問題ない。年齢はただの年齢だし関係ないよ。重要なのは実力だけ。彼はまだまだこれからだ」と、ベテランの域に入っているケインにさらなる伸びしろがあることを示唆した。