現役時代にJリーグで活躍した元北朝鮮代表MF安英学氏が、第20回アジア競技大会で準々決勝進出を決めたU－23北朝鮮代表と日本のスタッフの交流があったことを自身の公式X上で明かした。

U－23北朝鮮代表は9月23日、U－23イラン代表に4－1で勝利。準々決勝では大岩剛監督率いるU－21日本代表と対戦する。

アルビレックス新潟や名古屋グランパスエイト、大宮アルディージャ（現：RB大宮アルディージャ）、柏レイソル、横浜FCと数多くのJクラブを渡り歩いた安氏は、公式X上で「アジア大会男子サッカー。朝鮮代表はイラン代表に4-1で勝ち、準々決勝進出を決めました」と報告。さらに「宿舎に帰ると日本の若い女性のボランティアスタッフの皆さんが、ハングルでお祝いのメッセージと可愛いイラストを描いて迎えてくれました。この小さな交流に心が温かくなりました。カムサハムニダ」と続けた。

同投稿には、勝利を祝福する絵とハングルでのメッセージが書き込まれたホワイトボードと、笑顔で集合写真におさまる選手たちの写真が添えられている。

U－21日本代表とU－23北朝鮮代表の一戦は、26日の19時30分にキックオフを迎える（会場：豊田スタジアム）。

【写真】心温まる交流……。U－23北朝鮮代表選手たちを笑顔にした祝福のホワイトボード