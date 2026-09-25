ウルトラマン60周年を記念したブライトリングのナビタイマー｜売り上げの一部は「ウルトラマン基金」へ

幅広い層に親しまれているウルトラマンシリーズが60周年を迎えたことを記念し、ブライトリングはメゾンの象徴的モデル「ナビタイマー」とウルトラマンとのコラボレーションモデル「ナビタイマーB01クロノグラフ43ウルトラマンリミテッド」を発表した。

【画像】ウルトラマン60周年を記念した、特別なブライトリングのナビタイマー（写真2点）

本モデルには、約45億年の起源を持つ隕石「ムオニオナルスタ（Muonionalusta）」を用いたメテオライト文字盤を採用。宇宙から来た存在、というウルトラマンのルーツにぴったり合致するこのマテリアルは、鉄やニッケルを主成分とする希少な素材である。また、表面に独特の結晶構造を浮かび上がらせる加工を施すことで、一点ごとに異なる表情が浮き上がる。

30分積算計の1分・2分にはブルー、3分位置にはレッドのアクセントが施されており、ウルトラマンの象徴的な時間の概念をさりげなく表現している。さらに、ケースバック部分には「ウルトラマン60周年記念」ロゴを、外周には「ONEOF160」の刻印を施すことで、特別モデルであることを象徴している。

なお、本モデルの売上の一部は、2011年3月の東日本大震災直後に発足した基金団体「ウルトラマン基金」に寄付され、ウルトラマンというヒーローを介して、被災地や未来を担う子どもたちの支援活動へと役立てられる。

「ナビタイマーB01クロノグラフ43ウルトラマンリミテッド」は、2026年9月15日（火）より、公式オンライン・ブティックでの事前予約を開始。発売は2026年10月1日（木）より、国内のブライトリング・ブティック、正規販売店で行われる。