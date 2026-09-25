オランダ代表の指揮官としてスタートを切ったシャビ監督が、自身の初陣となったUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第1節のドイツ代表戦を振り返った。UEFA（欧州サッカー連盟）が24日の試合後、同監督のコメントを伝えている。

新たにユルゲン・クロップ監督が就任したドイツ代表を『ヨハン・クライフ・アレナ』に迎えたゲームは32分に動き、MFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）のゴールで、ドイツ代表に先手を取られる。後半に入ると、オランダ代表は主導権を握って猛攻を繰り出す。なかなかゴールネットを揺らせなかったものの、その姿勢は後半アディショナルタイムに結実。途中出場していたFWルベン・ファン・ボメル（PSV）が右足アウトサイドで上げたクロスボールを、FWコーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）がボレーで沈め、オランダ代表が土壇場で追いつき、1－1で試合を終えた。

試合を振り返ったシャビ監督は、「チームは素晴らしいプレーを見せてくれた。満足しているよ」とポジティブな所感を明かす。「私の正直な意見を口にしてもいいのであれば、今日の我々はドイツ代表を上回っていたと思う。特に、後半は本当に良かった。それだけに、もう少し良い結果が得られてもよかったと思う」と、勝利に値するパフォーマンスだったと主張した上で、「我々のスタイルをしっかりと示すことができたことがとても嬉しいよ」と語った。

なお、失点シーンの直前には、FWブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）が交代。シャビ監督は「残念ながらケガだ。別のストライカーを追加招集する予定だ」と、今回のインターナショナルマッチウィーク中の復帰は難しいと明かしたが、同選手に代わって送り出されたFWメックス・ミールディンク（AZ）、そして同点ゴールをアシストしたルベン・ファン・ボメルと、同試合がオランダ代表デビュー戦だった2人の若きアタッカーに対しては、次のように賛辞を送った。

「ピッチに立った選手たちのプレーには本当に満足しているが、特に、ここまでオランダ代表でプレーしたことがなかった選手たちの活躍は素晴らしかった。メックスやルベンは、個性、野心、そして意欲を見せてくれたね。これこそ、我々が求めているものだ。後半のようなプレーこそが、我々がすべきプレーなのだからね」

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