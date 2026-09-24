「チームにとって何が最善か」千賀滉大、来季は先発かブルペンか！？　ク…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、守護神デビン・ウィリアムズ投手の離脱を受けて8月に先発からブルペンへ転向して以降、直近の登板時点までにセーブ8回を成功させ、防御率1.74という安定した投球を続けている。しかし来季の起用法については明言が避けられていると、米メディア『SNY』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

千賀のブルペン転向は、故障者リスト（IL）入りしたウィリアムズの穴を埋める形で実現した。



本来は先発として実績を積んできた右腕が土壇場でクローザーの重責を担うことになり、その巡り合わせがここまでの好結果に繋がっている。



千賀は今季、先発では8試合に登板し0勝7敗、防御率9.66と苦しいシーズンを送っていた。



2023年からの3シーズン通算では20勝13敗、防御率3.00という実績を残していただけに、今季序盤の不振は際立つ結果となっている。



契約は2023年開始の5年総額7500万ドル（約117億8000万円）で、2027年が契約最終年にあたる。



アンディ・グリーン監督は千賀の来季の役割について「チームにとって何が最善か、そして彼がどこに最も適しているかという観点から判断する。



現時点では答えるのは不可能だ。











この役割での彼のプレーをよく見てきたが、彼は本当に素晴らしいことをたくさんやってくれたし、その可能性に期待している。



しかし、ほんの数年前、ハムストリングや脚に問題を抱える前は、彼は野球界で最も注目すべき先発投手の1人であり、本当に素晴らしいことをたくさんやっていたし、もちろん信じられないほどのルーキーシーズンを送っていた。



だから、その点に関して彼には多くの根拠がある。



重大な決断の時が来ていると思うが、我々は今日その決断を下す準備がまだできていない」と述べるにとどめた。



判断をより複雑にしているのが、負傷から復帰したウィリアムズの存在だ。



本来の守護神が戻ってきたことで、千賀が再びセットアッパーや先発の選択肢を探る可能性も出てきており、球団としてはブルペン全体の再編を見据えた判断を迫られている。



守護神転向によって存在感を取り戻した千賀だが、来季は先発かブルペンか、その去就はいまだ定まっていない。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】