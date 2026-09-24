日本代表のMF鈴木唯人（フライブルク）が、ウルグアイ代表戦を振り返った。

24日、キリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と対戦した日本代表。鈴木は2シャドーの一角で先発出場し、左ウイングバックの中村敬斗やボランチの佐野航大と左サイドで絡みつつ、トップの前田大然とも絡んで攻撃を組み立てていた。

FIFAワールドカップ2026にも選ばれた鈴木だが、チュニジア代表戦の終盤に出場したのみに終わり不完全燃焼に。一方で、今季はブンデスリーガ開幕戦でハットトリックを記録するなどし、好調を維持して今回の活動に臨んだ。

鈴木は試合後「日頃やっていることしか出ないと思う。いつも通りやろうという感じ」と、意気込みすぎずに臨んだという中、準備期間が短かったことにも触れ「コーチ陣からはこう動けという指示もありましたけど、相手の立ち位置を見ながら動こうと決めていた」と、ピッチ内で感じた通りに動くことを意識していたと明かした。

ウルグアイに押し込まれる時間帯もあった中で、終盤の2ゴールで3ー1とチームは勝利。リスタートの一戦を勝利で終えたことについては「もちろん勝ち切れたこと、プレッシャーの中で1試合勝ち切れたことは、チームにとっても凄くポジティブなこと」と、勝利を喜びながらも、「難しい時間帯も今日は多くあったと思いますし、いろいろな課題は見えたと思うので、次の試合に修正していければ良いかなと思います」と、しっかりと残りの3試合に向けて修正していきたいとした。

【動画】日本代表がウルグアイ相手に3ゴール！