韓国代表対エクアドル代表の国際親善試合が24日に行われ、韓国が3－0で勝利を収めた。

FIFAワールドカップ2026では、2大会ぶりにグループステージ敗退に終わった韓国は、大会終了後にホン・ミョンボ前監督が退任。9月と10月の国際Aマッチ期間は暫定としてロベルト・モレノ氏がチームを率いることになった。一方、エクアドルは今回のインターナショナルマッチウィークでアジア遠征を実施。マルセロ・ガジャルド新監督を招へいし、2030年のワールドカップでの躍進を目指す。

そんな両者の一戦で、韓国代表ではキム・ミンジェやソン・フンミンらが先発に名を連ねると、エクアドル代表もパリ・サンジェルマンに所属するウィリアン・パチョがスタートから出場した。

試合はスコアレスで折り返すと、迎えた54分にオ・ヒョンギュがネットを揺らし、韓国が先制。さらに、その4分後にソン・フンミンが追加点を挙げると、86分にイ・ドンギョンがダメ押しゴールを決め、韓国が3－0で白星を飾った。

韓国は次戦、28日にウルグアイ代表と対戦。エクアドル代表はこれから日本へと移動。10月1日に横浜国際総合競技場で『キリンカップサッカー2026』にて日本代表との対戦を控えている。

【スコア】

韓国代表 3－0 エクアドル代表

【得点者】

1－0 54分 オ・ヒョンギュ（韓国）

2－0 58分 ソン・フンミン（韓国）

3－0 86分 イ・ドンギョン（韓国）