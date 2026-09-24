日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長がウルグアイ代表戦を振り返った。



キリンチャレンジカップ2026が24日に行われ、日本代表はウルグアイ代表と対戦した。森保監督3期目が始まり、来年1月に開幕するAFCアジアカップ2027に向けて準備を進める日本は、南米の強豪国ウルグアイと『キューアンドエースタジアムみやぎ』で激突した。

日本は11分に代表デビュー戦となった松木玖生が先制点を挙げるも、前半の終盤に失点を喫し、1－1で試合を折り返す。それでも、後半アディショナルタイムに塩貝健人が勝ち越しゴールを決めると、さらに上田綺世もネットを揺らし、日本が3－1で接戦を制した。

試合後のメディア対応に応じた宮本会長は「相手のレベルも強度も高く、引き分けに終わるような試合展開だったが、2点目を取って、3点目までいくのは、勝利を目指して戦っているんだなというのが見えた」と、土壇場での勝利に手応えを示した。

さらに「チームとして目線は1個上がっていると思うし、ブラジル相手に勝ちきれなかったところ、『じゃあどうすれば』というのもある。これからアジアカップでタイトルを狙いにいくには、勝ちきる、勝負強さが必要だと思う」とし、さらなるレベルアップに向け、チームの基準を上げていく必要性を述べた。

また、代表初ゴールを挙げた塩貝健人について「いい意味でユニークだと思う。FWというポジションを任されたところからのゴールへの欲求。追求心は高く評価できる選手と思う」と評価。新戦力の台頭について「どのチームにも競争があってしかるべきだと思う。新しく入った選手が活躍することでチームが活性化する。ワールドカップで見たものや悔しかったものを忘れて欲しくないので、そういうところの基準を持って戦ってほしい」とコメントを残した。

10月にかけて続く代表戦に向けて、宮本会長は「残り3試合しっかり勝つ。代表チームは強くなきゃいけないというところを改めて意識してもらっていると思うので、それを続けていってほしい」と締めくくっている。