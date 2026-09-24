日本代表初招集を受け、デビュー戦ゴールを記録したMF松木玖生（サウサンプトン）が自身のゴールを振り返った。

24日、キリンチャレンジカップ2026で日本代表はウルグアイ代表と対戦。FIFAワールドカップ2026をベスト32で終えた日本は、森保一監督が来年1月のアジアカップまで短期の指揮を執ることが決定。第三次政権の初陣となった中、南米の強豪相手に互角の戦いを見せる。

すると開始11分、右ウイングバックで日本代表デビューを果たした松木は、中村敬斗からの大きなサイドチェンジを受けると、得意のカットインから左足一閃。見事なミドルシュートがネットを揺らし、自身のデビュー戦デビューゴールで日本に先制点をもたらした。

その後、日本は追いつかれたものの、後半アディショナルタイムには塩貝健人、上田綺世が続けてゴールを記録。3ー1で勝利を収めることに成功した。

試合後のフラッシュインタビューに臨んだ松木は、自身のゴールについて「逆サイドが空いていて、（中村）敬斗くんが自分に出してくれた」と中村からのパスについて言及。「あそこはサウサンプトンで練習していることなので決められてよかったです」と、クラブで磨いている部分が結果に繋がったとした。

待望の日本代表初招集から、即デビューでゴール。今回のシリーズは残り3試合ある中で、初戦で見事に勝利。「勝てたことにほっとせず、残り3試合ありますけど、向上心を持って戦いたいと思います」と、この先の戦いへも気を引き締めた。

【動画】松木玖生、日本代表デビュー戦で圧巻の左足ミドル