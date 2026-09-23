ユヴェントスは第2GKカミル・グラバラの負傷を受け、新たなGK獲得を目指している。22日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じた。

現在27歳のグラバラは、今夏の移籍市場でヴォルフスブルクからユヴェントスへ買い取りオプション付きの期限付き移籍で加入。17日に行われたUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のNEC戦で新天地デビューを飾り5－0の完封勝利に貢献していた。しかし、グラバラは19日のトレーニングで右ひざを負傷。長期離脱を余儀なくされ、クラブは代役GKの補強が急務となっている。

移籍市場はすでに閉幕しているため、フリーエージェントの選手が獲得の対象となっているなか、現在は37歳ブラジル人GKネトが元パリ・サンジェルマン（PSG）のGKセルヒオ・リコを抑え、獲得の最有力候補として浮上している模様だ。

ネトは2015年夏から2017年夏までユヴェントスに在籍しており、ジャンルイジ・ブッフォンのバックアッパーとして公式戦22試合に出場した。昨夏にボーンマスからボタフォゴへ移籍したが、今夏に退団し現在は未所属が続いている。

また、ユヴェントスは将来を見据え、フロジノーネに所属する22歳のイタリア人GKロレンツォ・パルミサーニの動向を追っていることも報じられている。