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OUT
3番 柴田 獅子 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 細川 凌平 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 奈良間 大己 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
8番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
6番 万波 中正 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 繁永 晟 セカンドフライ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 黒川 史陽 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
6番 小郷 裕哉 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 柴田 獅子 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 郡司 裕也 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 細川 凌平 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー宗山 塁 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
山﨑 福也 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 繁永 晟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 万波 中正 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 水野 達稀 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 3アウト
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OUT
楽1-0日
7番 黒川 史陽 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 日 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー小郷 裕哉 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 YG安田 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 柴田 獅子 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 郡司 裕也 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 細川 凌平 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト
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