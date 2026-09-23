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2026.09.23 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 1 0 0 0 1 3 0
日本ハム 0 0 0 0 0 0 5 0

  • OUT

    3番 柴田 獅子 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 郡司 裕也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 細川 凌平 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 奈良間 大己 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 万波 中正 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    5番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 繁永 晟 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 小郷 裕哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 柴田 獅子 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 郡司 裕也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 細川 凌平 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 辰己 涼介 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー宗山 塁 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    山﨑 福也 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 繁永 晟 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 万波 中正 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 水野 達稀 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 太田 光 空振り三振 3アウト

  • OUT

    楽1-0日

    7番 黒川 史陽 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 日 ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー小郷 裕哉 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 辰己 涼介 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 YG安田 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 水谷 瞬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 柴田 獅子 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 細川 凌平 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト

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