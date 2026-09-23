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【西 3-10 ソ】
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試合終了
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OUT
9番 源田 壮亮 ライトフライ 3アウト
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OUT
8番 仲田 慶介 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
西3-10ソ
7番 長谷川 信哉 レフトホームラン 西武得点！ 西 3-10 ソ
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OUT
代走：1塁ランナー 中村 剛也 に代わって 6番 岸 潤一郎
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OUT
6番 中村 剛也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
4番 蛭間 拓哉 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 小林 樹斗 に代わって 10番 大山 凌
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OUT
6番 渡邉 陸 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 牧原 大成 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 古賀 悠斗 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 平沢 大河 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターフライ 1アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：ショート 代打 中村 晃 に代わって 8番 川瀬 晃
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OUT
守備交代：ファースト 川瀬 晃 に代わって 9番 中村 晃
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OUT
守備交代：キャッチャー 山本 祐大 に代わって 6番 渡邉 陸
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OUT
投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
2番 緒方 理貢 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 中村 晃 ライトフライ 1アウト
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OUT
代打：庄子 雄大 に代わって 9番 中村 晃
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OUT
守備交代：キャッチャー 小島 大河 に代わって 3番 古賀 悠斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 航 に代わって 10番 中村 祐太
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OUT
守備交代：セカンド 代打 林 安可 に代わって 8番 仲田 慶介
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OUT
8番 林 安可 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：滝澤 夏央 に代わって 8番 林 安可
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OUT
7番 長谷川 信哉 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 中村 剛也 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
守備交代：レフト 代走 緒方 理貢 に代わって 2番 緒方 理貢
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OUT
8番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 笹川 吉康 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
セカンド 滝澤 夏央がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
6番 山本 祐大 セカンドエラー ランナー：1、2塁
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OUT
5番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
西1-10ソ
4番 栗原 陵矢 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 1-10 ソ
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 2番 緒方 理貢
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OUT
2番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 庄子 雄大 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 平沢 大河 に代わって 4番 蛭間 拓哉
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OUT
守備交代：ファースト Ｔ・ネビン に代わって 2番 平沢 大河
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 松本 航
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 平沢 大河 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 牧原 大成 に代わって 7番 笹川 吉康
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OUT
守備交代：ショート 川瀬 晃 に代わって 9番 庄子 雄大
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OUT
守備交代：セカンド 庄子 雄大 に代わって 5番 牧原 大成
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OUT
守備交代：ファースト 代走 笹川 吉康 に代わって 8番 川瀬 晃
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OUT
8番 川瀬 晃 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 山川 穂高 に代わって 7番 笹川 吉康
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OUT
7番 山川 穂高 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
西1-7ソ
6番 山本 祐大 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 1-7 ソ
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OUT
5番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 武内 夏暉 に代わって 10番 佐藤 隼輔
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OUT
西1-4ソ
3番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ 西 1-4 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 柳町 達 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 ショートライナー 1アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ファーストライナー 3アウト
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OUT
8番 川瀬 晃 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 中村 剛也 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 牧原 大成 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストライナー 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 平沢 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト
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OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 ライトフライ 2アウト
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OUT
8番 川瀬 晃 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 ショートライナー 3アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 山川 穂高 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
西1-3ソ
6番 山本 祐大 サードフィルダースチョイス ソフトバンク得点！ 西 1-3 ソ ランナー：1、3塁
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OUT
西1-2ソ
5番 牧原 大成 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 西 1-2 ソ ランナー：2、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
西1-1ソ
1番 柳町 達 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 1-1 ソ
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OUT
6番 中村 剛也 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 2アウト
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OUT
西1-0ソ
3番 小島 大河 ライトヒット 西武得点！ 西 1-0 ソ ランナー：1塁
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OUT
2番 平沢 大河 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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