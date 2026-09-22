ソフトバンク、西武に1点差で辛勝

先発投手：ソフトバンクの上茶谷大河は5回1失点の好投（3安打6奪三振）、西武の佐藤爽は4回2失点。得点経過： 2回裏：ソフトバンクが2点を追加 5回表：西武が1点を追加 6回表：西武が1点を追加。注目選手：ソフトバンクの柳田悠岐が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの牧原大成が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、2得点の活躍。

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