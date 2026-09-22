ソフトバンク、西武に1点差で辛勝

先発投手：ソフトバンクの上茶谷大河は5回1失点の好投（3安打6奪三振）、西武の佐藤爽は4回2失点。得点経過： 2回裏：ソフトバンクが2点を追加 5回表：西武が1点を追加 6回表：西武が1点を追加。注目選手：ソフトバンクの柳田悠岐が1本塁打、3打点の活躍、ソフトバンクの牧原大成が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 74 58 1 .561 -
2 巨人 135 73 60 2 .549 1
3 DeNA 136 67 66 3 .504 7
4 中日 138 59 77 2 .434 17
5 ヤクルト 134 57 75 2 .432 17
6 広島 132 54 74 4 .422 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 135 85 47 3 .644 -
2 西武 135 74 57 4 .565 10
3 日本ハム 137 75 59 3 .560 11
4 オリックス 137 64 71 2 .474 22
5 ロッテ 130 58 69 3 .457 24
6 楽天 132 52 79 1 .397 32