日本ハム、楽天に1点差で競り勝つ

先発投手：日本ハムは北山亘基が6回3失点の好投（8安打5奪三振）、楽天の伊藤樹は5回4失点。得点経過： 1回表：楽天が1点を追加 3回表：楽天が2点を追加 4回表：楽天が1点を追加 注目選手：日本ハムの田宮裕涼が1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの水谷瞬が1本塁打、2打点、2得点の活躍、日本ハムの水野達稀が3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 74 58 1 .561 -
2 巨人 135 73 60 2 .549 1
3 DeNA 136 67 66 3 .504 7
4 中日 138 59 77 2 .434 17
5 ヤクルト 134 57 75 2 .432 17
6 広島 132 54 74 4 .422 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 135 85 47 3 .644 -
2 西武 135 74 57 4 .565 10
3 日本ハム 137 75 59 3 .560 11
4 オリックス 137 64 71 2 .474 22
5 ロッテ 130 58 69 3 .457 24
6 楽天 132 52 79 1 .397 32