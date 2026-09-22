ＤｅＮＡ、中日に4点リードで後半戦へ

1回裏にＤｅＮＡが3点先制。中日も2回、5回に得点したが、ＤｅＮＡは4回にも3点を追加。牧のホームランなどで着実に加点し、6回終了時点で7-3とリードを広げた。佐野は2打点、福永は3安打を記録。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 隆輝 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑 敏郎 6(中)蝦名 達夫 7(捕)古市 尊 8(遊)成瀬 脩人 9(投)東 克樹

中日: 1(二)福永 裕基 2(遊)村松 開人 3(左)細川 成也 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川 昂弥 6(右)花田 旭 7(中)岡林 勇希 8(投)Ｋ・マラー 9(捕)加藤 匠馬

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