ＤｅＮＡ、中日に4点リードで後半戦へ

1回裏にＤｅＮＡが3点先制。中日も2回、5回に得点したが、ＤｅＮＡは4回にも3点を追加。牧のホームランなどで着実に加点し、6回終了時点で7-3とリードを広げた。佐野は2打点、福永は3安打を記録。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)度会　隆輝 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑　敏郎 6(中)蝦名　達夫 7(捕)古市　尊 8(遊)成瀬　脩人 9(投)東　克樹

中日: 1(二)福永　裕基 2(遊)村松　開人 3(左)細川　成也 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川　昂弥 6(右)花田　旭 7(中)岡林　勇希 8(投)Ｋ・マラー 9(捕)加藤　匠馬

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 74 58 1 .561 -
2 巨人 135 73 60 2 .549 1
3 DeNA 136 67 66 3 .504 7
4 中日 138 59 77 2 .434 17
5 ヤクルト 134 57 75 2 .432 17
6 広島 132 54 74 4 .422 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 135 85 47 3 .644 -
2 西武 135 74 57 4 .565 10
3 日本ハム 137 75 59 3 .560 11
4 オリックス 137 64 71 2 .474 22
5 ロッテ 130 58 69 3 .457 24
6 楽天 132 52 79 1 .397 32