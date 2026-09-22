日本代表のDF板倉滉（ボルシアMG）が、来年1月に行われるアジアカップの出場について言及した。

22日、キリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表選に向けたトレーニングが実施。台風25号の影響で21日からスタートするはずのトレーニングは室内でのみ行われたが、天気が回復した22日はピッチに登場。不参加となった冨安健洋（クリスタル・パレス）のほか、GK鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）が別メニュー調整となった中、選手たちはおよそ2時間にわたって汗を流した。

トレーニング後、メディアの囲み取材に応じた板倉。FIFAワールドカップ2026では遠藤航の離脱を受けて急遽キャプテンを務めた中、今夏はアヤックスから古巣のボルシアMGへと移籍して復帰。さらには、女優の川口春奈さんとの結婚が発表され、第一子も誕生予定となるなど、忙しい夏を過ごした。

その板倉は、森保一監督にとって最後の戦いとなる『AFCアジアカップ2027』への出場が難しいという報道が出ていた中、本人が言及。「サッカーやってる上でプライオリティが一番高いのは日本代表で、このために普段海外でやっている分、アジアカップについては発言するのが難しい」と、難しい事態であることを明かし、「チーム（所属クラブ）の気持ちもわかるし、僕自身もアジアカップに出たいということはもちろん一番あるんですけど、状況的には話し合いをしているというのは事実」と、出場が難しい状況にあることと明かした。

アジアカップに出場するとなれば、ウィンターブレイク明けのブンデスリーガでの戦いにも影響が出る。アヤックスから1年で復帰する形となった板倉だが、「アジアカップはシーズン中にやるので、チームの言っていることももちろんリスペクトしないといけない。自分は拾ってもらった身なので、チームに専念しなければいけないというのもある」と、決定はしていないものの、非常に難しい状況だと語り、「（代表とクラブ）両方をリスペクトした上で、自分個人で決めるわけでもないし、色々な人と話し合って決めている部分がある。様子を見ないといけない状況」と、苦慮しているとした。