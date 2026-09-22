オリックス、ロッテを1点リードで6回終了

1回裏にロッテが先制するも、2回表にオリックスが追いつく。2回裏にロッテが2点を追加しリードを広げるが、5回、6回にオリックスが怒涛の反撃。来田、紅林、若月の本塁打攻勢で4点を奪い、4-3と逆転に成功した。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ