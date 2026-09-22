DeNA、序盤で2点リード
1回裏にDeNAが3点先制。2回表に中日が福永の2ランで2点返し、2点差に迫る。3回裏にDeNAが1点を追加し、2点リードで中盤へ向かう。DeNA牧は本塁打含む2打点。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(中)蝦名 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)東
中日: 1(二)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(一)サノー 5(三)石川昂 6(右)花田 7(中)岡林 8(投)マラー 9(捕)加藤
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|133
|74
|58
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|135
|73
|60
|2
|.549
|1
|3
|DeNA
|136
|67
|66
|3
|.504
|7
|4
|中日
|138
|59
|77
|2
|.434
|17
|5
|ヤクルト
|134
|57
|75
|2
|.432
|17
|6
|広島
|132
|54
|74
|4
|.422
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|135
|85
|47
|3
|.644
|-
|2
|西武
|135
|74
|57
|4
|.565
|10
|3
|日本ハム
|137
|75
|59
|3
|.560
|11
|4
|オリックス
|137
|64
|71
|2
|.474
|22
|5
|ロッテ
|130
|58
|69
|3
|.457
|24
|6
|楽天
|132
|52
|79
|1
|.397
|32