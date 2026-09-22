DeNA、序盤で2点リード

1回裏にDeNAが3点先制。2回表に中日が福永の2ランで2点返し、2点差に迫る。3回裏にDeNAが1点を追加し、2点リードで中盤へ向かう。DeNA牧は本塁打含む2打点。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(中)蝦名 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)東

中日: 1(二)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(一)サノー 5(三)石川昂 6(右)花田 7(中)岡林 8(投)マラー 9(捕)加藤

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 74 58 1 .561 -
2 巨人 135 73 60 2 .549 1
3 DeNA 136 67 66 3 .504 7
4 中日 138 59 77 2 .434 17
5 ヤクルト 134 57 75 2 .432 17
6 広島 132 54 74 4 .422 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 135 85 47 3 .644 -
2 西武 135 74 57 4 .565 10
3 日本ハム 137 75 59 3 .560 11
4 オリックス 137 64 71 2 .474 22
5 ロッテ 130 58 69 3 .457 24
6 楽天 132 52 79 1 .397 32