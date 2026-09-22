阪神、4点リードで序盤を終える
阪神は1回表に佐藤の3ランなどで4点を先制。ヤクルトも1回裏に増田の2ランで2点を返したが、阪神は2回表に森下らの適時打で2点を追加。3回を終えて阪神が6-2とリードを広げ、中盤へと駒を進めた。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|133
|74
|58
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|135
|73
|60
|2
|.549
|1
|3
|DeNA
|136
|67
|66
|3
|.504
|7
|4
|中日
|138
|59
|77
|2
|.434
|17
|5
|ヤクルト
|134
|57
|75
|2
|.432
|17
|6
|広島
|132
|54
|74
|4
|.422
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|135
|85
|47
|3
|.644
|-
|2
|西武
|135
|74
|57
|4
|.565
|10
|3
|日本ハム
|137
|75
|59
|3
|.560
|11
|4
|オリックス
|137
|64
|71
|2
|.474
|22
|5
|ロッテ
|130
|58
|69
|3
|.457
|24
|6
|楽天
|132
|52
|79
|1
|.397
|32