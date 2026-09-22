ロッテが2点リードで中盤へ

2回裏に2点を追加したロッテが、1回裏の先制点と合わせて3-1でオリックスをリード。オリックスは2回表に紅林の本塁打で1点を返したが、ロッテの西川が2打点、寺地が1打点でリードを広げた。試合は序盤を終え、ロッテが2点リードで中盤へ向かう。

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