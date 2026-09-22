広島、3回佐藤の適時打で1点リード

巨人対広島、6回終了時点で広島が1点リード。試合は3回裏、広島の佐藤啓介選手の適時打で均衡が破れ、1点を先制した。巨人はその後も反撃の糸口を見つけられていない。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 74 58 1 .561 -
2 巨人 135 73 60 2 .549 1
3 DeNA 136 67 66 3 .504 7
4 中日 138 59 77 2 .434 17
5 ヤクルト 134 57 75 2 .432 17
6 広島 132 54 74 4 .422 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 135 85 47 3 .644 -
2 西武 135 74 57 4 .565 10
3 日本ハム 137 75 59 3 .560 11
4 オリックス 137 64 71 2 .474 22
5 ロッテ 130 58 69 3 .457 24
6 楽天 132 52 79 1 .397 32