ジネディーヌ・ジダン監督のフランス代表が、現地時間21日に初の練習を行った。同日にフランスメディア『フット・メルカート』が伝えた。

満を持してディディエ・デシャン前監督の長期政権を引き継いだレジェンドが率いる“レ・ブルー”は、9月・10月の代表活動でUEFAネーションズリーグでトルコ、ベルギー、イタリアと対戦する。練習場のクレールフォンテーヌには招集された全23選手が合流したが、最初のトレーニングセッションは20日のリーグ戦で出場しなかった選手など12名に限られ、残るメンバーはコンディション調整に努めた。

スタッフにも豪華な面々が揃う。GKコーチを務めるのは、ジダン監督とともにFIFAワールドカップフランス1998を制したファビアン・バルテズ氏だ。A代表初招集のGKギョーム・レステ（トゥールーズ）はレジェンドからの指導について、「彼はGKとしてあらゆるタイトルを勝ち取ってきたので、彼の言うことはすべて吸収しなければならない。今日は多くの議論があったんだ。できる限りのことを吸収し、良い学びになったよ」 と充実感を口にする。

また、追加招集のGKジャン・ブテ（コモ／イタリア）も、「多くの人と同じように、テレビで試合を見ていた。ファビアン・バルテズと一緒にここにいるなんて、本当に素晴らしい初練習だった。初招集でこんなスタッフ陣と一緒になれるなんて、かなりクールだ。初練習だったから、技術面に重点を置き、ボール一つひとつに全力を尽くし、互いに率直にコミュニケーションを取り、自分らしくあること。まさに、僕たちが知るファビアン・バルテズそのものだ」と代表活動を楽しんでいる。

DFダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）は初日の練習を次のように振り返った。

「何よりも楽しめたよ。今日は、新加入の選手たちを歓迎するという意味でも、主にチームへの適応に重点を置いた練習だった。とても良い練習ができた。本当に嬉しい。僕たちは子供の頃、みんな彼のファンだった。バルテズもそうだし、彼から学べるのは嬉しいね。ジダンのボールコントロールは真似するのが難しいけどね（笑）」

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