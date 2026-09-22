ラ・リーガのハビエル・テバス会長が、物議を醸したマドリード・ダービーの判定に言及した。21日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

20日のラ・リーガ第7節でアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードが対戦。レアル・マドリードのディーン・ハウセンが退場したこともあり、アトレティコ・マドリードが2－1でダービーを制した。

しかし、レアル・マドリードは試合後に公式声明およびジョゼ・モウリーニョ監督の試合後会見を通じて、先にアトレティコ・マドリードの選手たちが退場になるべきだったと主張。35分にクリスティアン・ロメロがジュード・ベリンガムのひざを踏んだ場面、そして44分にイ・ガンインがフェデリコ・バルベルデの足首を踏んだ場面について、レッドカードを提示しなかったことは明確な誤審だと、オルティス・アリアス主審とヘスス・トルヒーリョ・スアレスVARを強く批判していた。

これに対しテバス氏は、「マドリードはそうした判定のせいで負けたわけではない」と、ジャッジ以前に“白い巨人”の不甲斐ない戦いぶりが敗因だと一刀両断。

「不満は理解できるが、そのやり方は理解できない」と続けたテバス会長は、ロメロの場面について、「レッドカードではない。明らかに先にボールに触れている」と判定を擁護。一方、イ・ガンインの場面については、「レッドカードを出すこともできるし、レッドカードに見えるかもしれない。笛を吹いたとしても何の問題もない。プレーがあまりにも速かったため、起きたことは起きたと受け止めるしかない」とのみ述べた。

また、ハビエル・テバス氏は改めて、レアル・マドリードが公式チャンネルを通じて行っている審判への批判キャンペーンを非難した。「我々は以前からレアル・マドリードTVの行動を告発してきたが、昨日の出来事を踏まえても、倫理を貫き続けなければならない。これは審判に圧力をかける残酷かつ不公正な方法だ」と何らかの処分に踏み切る可能性を示唆した。

【ハイライト動画】アトレティコ・マドリード 2－1 レアル・マドリード