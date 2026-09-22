21日に東日本を襲った台風25号の影響で、ウルグアイ代表メンバーの来日が遅れているようだ。ウルグアイ紙『El Observador』や同国メディア『Sport 890』のロドリ・バスケス記者らが伝えた。

ウルグアイ代表は9月・10月にアジア遠征を行い、第1戦として日本時間24日19時5分から『キューアンドエースタジアムみやぎ』で日本代表との対戦を予定している。しかし、台風の影響で多くの航空便が欠航となり、計画に狂いが生じているようだ。

21日には12名が仙台に到着する予定だったようだが、実際にディエゴ・フォルラン監督と合流できたのは、DFフアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）、ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）、ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）だけだったようだ。22日にはロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）らが合流できる見込みだという。

なお、フォルラン監督は、直近のリーグ戦で足首負傷が伝えられたMFフェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）にも言及。「バルベルデをこの親善試合にぜひ参加させたい。彼の様子を見る必要があり、まだ決定はできない。様子を見よう。もし彼が参加できなければ、他の誰かを呼ぶ可能性を検討する」とコメントした。

【画像】仙台に到着したウルグアイの選手たち