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OUT
1番 万波 中正 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 田宮 裕涼 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
楽5-6日
8番 水谷 瞬 レフトホームラン 日本ハム得点！ 楽 5-6 日
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OUT
7番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 樹 に代わって 10番 Ｙ・マルテ
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OUT
1塁ランナー小郷 裕哉 盗塁失敗 3アウト
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OUT
7番 小郷 裕哉 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
楽5-4日
5番 柴田 獅子 センターヒット 日本ハム得点！ 楽 5-4 日 ランナー：1、3塁
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OUT
4番 野村 佑希 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 西川 遥輝 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 中島 卓也 ファーストヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 万波 中正 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
楽5-3日
9番 田宮 裕涼 ライトホームラン 日本ハム得点！ 楽 5-3 日
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OUT
8番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 水野 達稀 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 YG安田 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
楽5-0日
2番 宗山 塁 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 5-0 日
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OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 柴田 獅子 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 西川 遥輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 黒川 史陽 レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
楽4-0日
8番 堀内 謙伍 レフト犠牲フライ 楽天得点！ 楽 4-0 日 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 小郷 裕哉 センターヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 村林 一輝 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中島 卓也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 万波 中正 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 田宮 裕涼 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 YG安田 ショートフライ 3アウト
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OUT
楽3-0日
3番 Ｃ・マッカスカー ライトホームラン 楽天得点！ 楽 3-0 日
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OUT
1塁ランナー宗山 塁 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
ショート 中島 卓也がファンブル ランナー：1塁
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OUT
2番 宗山 塁 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 ピッチャーライナー 2アウト
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9番 黒川 史陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 水谷 瞬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 水野 達稀 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 柴田 獅子 空振り三振 1アウト
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4番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 堀内 謙伍 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 小郷 裕哉 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 村林 一輝 セカンドフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 遥輝 ファーストゴロ 3アウト
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2番 中島 卓也 ファーストゴロ 2アウト
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1番 万波 中正 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 YG安田 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
楽1-0日
2番 宗山 塁 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 日 ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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