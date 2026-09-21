今日の運勢 9月22日（火・祝）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月22日（火・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月22日（火・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今できていることや、すでに育っている可能性に目を向けてみましょう。願いを改めて見つめ直すことで、本当に叶えたいことや今必要な一歩が見えてきそうです。自分の可能性をもう一度信じ、小さな希望を育てていくことが、明るい未来への道を開く力となっていくでしょう。自分が本当に大切にしたいものを見つめ直してみましょう。心に残る違和感や迷いを整理することで、今の自分に必要な答えも見えてきそうです。本音と価値観を大切にしながら選び直すことが、心から納得できる関係や、自分らしく進める未来へとつながっていくでしょう。これまでの経緯を振り返り、今後どうしたいのかに目を向けてみましょう。自分の気持ちを整理しながら相手の立場にも目を向けることで、新しい解決策が見えてきそうです。過去のわだかまりから学び、より良い関わり方を選ぶことが、信頼の回復や穏やかな流れへとつながっていくでしょう。心が惹かれるものや「やってみたい」と感じることがあれば、その気持ちを大切にしてみましょう。経験がなくても、まず一歩踏み出すことで新しい発見や学びが得られそうです。楽しむ気持ちを持って挑戦を重ねることが、自分の可能性を広げ、成長や嬉しい展開へとつながっていくでしょう。自分が安心して過ごせる関係や居場所を見つめ直してみましょう。すれ違いや違和感に気づくことで、本当に大切にしたいご縁も見えてきそうです。付き合い方を今の自分に合う形に整えることが、心の負担を軽くし、信頼できる人との温かなつながりを育てるきっかけになるでしょう。自分が今何を感じ、何を求めているのかにも目を向けてみましょう。相手の反応を深読みしすぎず、自分の本音と現実を分けて整理することで、心も落ち着いていきそうです。自分自身の感情を丁寧に扱い、安心できる距離感を意識することが、心地よい関係や穏やかな毎日へとつながっていくでしょう。考えすぎていたことも、事実と想像を分けて見つめ直すことで、必要以上に心配していた部分が見えてきそうです。今まで見えにくかった本音や状況を受け止めることで、進む方向もはっきりしていきます。心の中にあった霧が晴れていく感覚を大切にすることが、安心感を取り戻し、前向きな一歩へとつながっていくでしょう。迷い続けていたことに変化が生まれ、止まっていた判断が動き出しそうです。避けていた問題や見ないようにしていた本音にも目を向けることで、自分が本当に選びたい方向が見えてきそうです。情報や気持ちが入り乱れている時は、一つずつ整理しながら優先したいものを確かめてみましょう。これまで積み重ねてきた努力や経験が一つの形となり、達成感や充実感を受け取りやすいタイミングです。長く取り組んできたことにも一区切りがつき、自分自身の成長を実感できる場面が増えていきそうです。手にした成果や喜びをしっかり味わい、次に叶えたいことへ目を向けてみましょう。考えを整理する時間を経たことで、これから何をしたいのか、どこへ向かいたいのかも見えやすくなってきそうです。まだ疲れが残っているなら、自分の状態に合わせて活動のペースを整えてみましょう。休んで蓄えた力を必要なことに活かしていくことが、新しい行動や前向きな展開を生み出すきっかけにつながっていくでしょう。思い通りに進まない時ほど、何のために頑張っているのかを改めて確認してみましょう。周りとの温度差にも目を向けることで、力を発揮するためのより良い方法が見えてきそうです。持っているエネルギーを目的に合った方向へ整えることが、本来の魅力や自信を引き出し、望む成果へとつながっていくでしょう。まずは自分が何を望み、何を大切にしたいのかを整理してみましょう。計画通りに進まない部分を見直すことで、今の自分に合った方法や新しい選択肢が見えてきそうです。迷いの中で見つけた本音を大切にすることが、自信を持って次の一歩を選び、未来を切り開く力につながっていくでしょう。正面から向き合うだけでなく、今の自分に合った方法や別の選択肢を考えることで、難しい状況にも突破口が見えてきそうです。すべてを一度に解決しようとせず、必要なことを見極めながら動いてみましょう。柔軟な発想と冷静な判断を活かすことが、負担を減らしながら望む方向へ進み、より良い結果をつかむ力となっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/