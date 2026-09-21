FC今治は21日、アベル・モウレロ監督との契約を解除し、20日付で解任したことを発表した。後任は久保山由清氏がヘッドコーチから昇格する。

モウレロ監督はスペイン出身の現在51歳。徳島ヴォルティスや蔚山現代（現：蔚山HD）、オリンピアコス、デポルティーボ、山東泰山などのコーチを歴任し、今シーズンから今治の指揮を執っている。開幕4連敗とスタートダッシュに失敗すると、第5節で引き分け、続く第6節で待望の初勝利を挙げたが、19日に行われた第7節で横浜FCに敗戦。ここまで1勝1分5敗の成績でJ2リーグの最下位に沈んでいる。

モウレロ監督はクラブを通じて「昨日、FC今治の監督としての私の挑戦が終わりました。サポーターの皆さん、そして選手たちに感謝しています。皆さんがいてくれたからこそ、これまで取り組んできたすべての仕事に意味がありました」とコメント。太田康介ゼネラルマネジャー は契約解除に至った経緯について次のように説明している。

「このたび、アベル モウレロ監督を解任することになりました。J1昇格を目指して開幕した2026／27シーズンにおいて、現時点では目標と大きく離れた最下位という非常に厳しい状況にあります。この現状について、GMとして重く受け止めています。目標達成に向けて巻き返すため、このタイミングでの決断となりました。短い期間ではありましたが、チームのために尽力していただいたモウレロ監督に、心より感謝申し上げます」

「クラブが掲げるJ1昇格という目標を諦めることなく、今治らしく、攻守においてアグレッシブなサッカーを展開し、まずは降格圏から脱出、プレーオフ圏内に向けて選手・スタッフ一丸となって全力で取り組んでまいります。ファン・サポーターの皆さま、パートナーの皆さまをはじめ、関係者の皆さまにおかれましては、引き続きのご支援・ご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」

ヘッドコーチから昇格し、モウレロ監督の後任を務めることになった久保山氏は現在50歳。現役時代に横浜フリューゲルスと清水エスパルスで活躍し、引退後は古巣清水の下部組織などを指揮してきた。2024年から今治のトップチームでヘッドコーチを務めている。

20日のトレーニングから指揮を執っているという久保山氏。監督就任に際して次のようなコメントを発表している。

「この度、監督に就任することになりました久保山です。まずはじめに、これまで新しいアイディアと強い情熱を持ってチームを率いてくれたモウレロ前監督に、心から感謝いたします。現在、私たちは厳しい状況にいます。しかし、選手たちの力、そしてチームのポテンシャルは決してこんなものではありません。今必要なのは、自分たちの強みをピッチ上で100%表現することです。それは、今治らしく攻守においてアグレッシブに、そしてハードワークするサッカー。ボールを奪い、スピーディにゴールへ向かっていく姿勢です。私自身も、不屈の情熱と覚悟を持って尽くします！」

「今治ファミリーの皆さま、どんな苦しい時でも変わらず声を張り上げ、応援し続けてくれるみなさんの熱い想いに応える方法は、ピッチで勝利を掴み取ることしかありません。ここから生半可な気持ちで挑むつもりはありません！ チーム全員で巻き返します！ これからも熱い応援よろしくお願いします！ 『熱響を、共に』！」