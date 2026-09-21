昇格組のフロジノーネが、2026－27シーズンのセリエAでサプライズを起こしている。

セリエA第5節が20日に行われ、フロジノーネはホームでコモと対戦。守護神ロレンツォ・パルミザーニがファインセーブ連発でコモの攻撃をことごとく防ぐと、攻撃ではジャコモ・カロとジョルジ・クヴェルナゼがしっかりとチャンスを決め切り、2－0の完封勝利でコモに今季初黒星をつけた。

開幕節でユヴェントスに敗れたものの、その後は3勝1分で勝ち点「10」を獲得し、ユヴェントスやコモと並んでいる。データサイト『Opta』によると、フロジノーネにとって開幕5試合での勝ち点「10」・総得点「9」は、ともにクラブ史上最高のスタートになるようだ。

フロジノーネのクラブ公式サイトによると、マッシミリアーノ・アルヴィーニ監督は試合後の会見で「ハイレベルな試合になることは疑いようもなかった。見応えがあり、楽しめる試合だった。実力のある相手との白熱した試合であり、今日のフロジノーネでは素晴らしいサッカーの一日となった」と喜びを口に。セリエBから築き上げたものがトップリーグでも通用していることに手応えを示した。

「フロジノーネは（アルヴィーニ監督が就任した）昨年7月から一貫した姿を見せていると思う。我々は明確なアイデンティティを持っており、自分たちに何が求められているか、そして進むべき道を知っている。コモ、ナポリ、ユヴェントス……どんな相手であろうと、進むべき道は分かっている。今見ているフロジノーネは、昨シーズンのフロジノーネそのものだ」

「『熱意を持ってプレーするチーム』という記事を読むと笑ってしまうよ。その背後には、スタッフやクラブ、会長やオーナーを含むすべての関係者による途方もない努力があるからだ。単なる即興や運だけではない」

一方、敗れたコモのセスク・ファブレガス監督は、「今日、フロジノーネは圧巻の試合を見せた。4－1で勝てたかもしれないが、決め損ねたゴールについて選手たちを責めるわけにはいかない」と、フロジノーネおよびGKパルミザーニの活躍に賛辞を送った。

【ハイライト動画】守護神が大活躍！ フロジノーネ 2－0 コモ