阪神、DeNAを1点リードで序盤終了
序盤を終え、阪神がDeNAを2-1と1点リード。阪神は1回裏に先制し、3回裏に1点を追加。DeNAは3回表に1点を返したが、阪神がリードを保っている。近本が2得点、森下が2打点と阪神打線が機能している。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)元山 8(捕)坂本 9(投)ルーカス
ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(三)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(一)佐野 6(中)蝦名 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)平良
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31