阪神、DeNAを1点リードで序盤終了

序盤を終え、阪神がDeNAを2-1と1点リード。阪神は1回裏に先制し、3回裏に1点を追加。DeNAは3回表に1点を返したが、阪神がリードを保っている。近本が2得点、森下が2打点と阪神打線が機能している。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)元山 8(捕)坂本 9(投)ルーカス

ＤｅＮＡ: 1(左)度会 2(二)牧 3(三)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(一)佐野 6(中)蝦名 7(捕)古市 8(遊)成瀬 9(投)平良

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31