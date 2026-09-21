ラ・リーガ第7節が20日に行われ、バレンシアとレアル・ソシエダが対戦した。

バレンシアの佐藤龍之介、レアル・ソシエダの久保建英は、ともにベンチ入り。しかし、9月・10月の日本代表活動に招集されている両選手に出場機会は訪れなかった。

試合は開始26分にルカ・スチッチの鋭い一撃でレアル・ソシエダが先制する。しかし、57分に18歳のアーロン・マヨルがゴラッソをお返しして、バレンシアが追いつく。

75分、カルロス・ソレールのPK成功でレアル・ソシエダが勝ち越し成功。しかし、84分にマヨールのクロスがルケン・ベイティアのオウンゴールを誘って、バレンシアが再び試合を振り出しに戻した。

試合を決めたのはレアル・ソシエダの背番号7、アンデル・バレネチェアだった。後半アディショナルタイム1分、ペナルティエリア右から豪快な一振りをゴール右上に突き刺し、“ラ・レアル”が3－2で打ち合いを制した。

レアル・ソシエダは2試合ぶり今季3勝目で暫定8位。バレンシアは2試合ぶり今季5敗目で降格圏に沈んでいる。次節は代表ウィーク明けの10月11日に予定されており、バレンシアはラシン・サンタンデール、レアル・ソシエダはデポルティーボと対戦する。

【スコア】

バレンシア 2－3 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 26分 ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ）

1－1 57分 アーロン・マヨル（バレンシア）

1－2 75分 カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）

2－2 84分 オウンゴール（バレンシア）

2－3 90＋1分 アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

【ハイライト動画】バレンシア 2－3 レアル・ソシエダ