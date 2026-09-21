セリエA第5節が現地時間20日に行われ、ユヴェントスとアタランタが対戦した。

今シーズン、ユヴェントスはセリエAで連勝スタートを飾ったものの、第3節でミランと1－1で引き分けると、前節は試合終了間際の失点でサッスオーロに2－3で敗れ、今季初黒星。一方で、同試合の後に行われたヨーロッパリーグ（EL）ではNECに5－0で快勝しており、ヨーロッパの戦いでつかんだ確かな感触をセリエAに繋げたい。

今節は、本拠地『アリアンツ・スタジアム』でアタランタと対戦。アタランタはユヴェントスと同様に開幕2連勝を記録したものの、現在はローマ、カリアリ相手に連敗中。相性の良いユヴェントスとのアウェイゲームで、連敗を止められるか。

試合の均衡は28分に破れる。ユヴェントスは敵陣でセカンドボールを拾ったケリム・アライベゴヴィッチが、パス交換から前を向き、スルーパスを送ると、左サイドを抜け出したゼキ・チェリクが左足でグラウンダーのボールを折り返す。このボールに反応したのはフランシスコ・コンセイソン。左足でGKマルコ・カルネセッキが一歩も動けないシュートを沈め、ユヴェントスが先手を取った。

先手を取られたアタランタも、ラザル・サマルジッチ、ジョナサン・ロウ、ニコラ・クルストヴィッチらがゴールを脅かす場面を作ったものの、同点弾は奪えず、ユヴェントスの1点リードでハーフタイムに突入する。

後半に入ると、両者ともに複数回にわたるシュートチャンスを作ったが、試合の行方に大きな影響を与える次の1点はなかなか生まれない。試合はこのまま終盤へ向かったものの、77分、ホームチームがセットプレーから大きな追加点。右コーナーキックを獲得すると、エドン・ジェグロヴァが左足でインスイングのボールを送り、ニアサイドに飛び込んだグレイソン・ブレーメルが体を捻ってヘディングシュートを叩き込んだ。

試合はこのままタイムアップ。ユヴェントスはアタランタとのホームゲームでは2017－18シーズンを最後に白星がなく、実に9試合ぶりの白星。今季のセリエAでは3試合ぶりの今季3勝目を手にしてインターナショナルマッチウィークに入った。一方、アタランタは苦しい3連敗となっている。

次節、ユヴェントスは10月11日に敵地で菅原由勢が所属するカリアリと、アタランタは12日にホームでヴェネツィアと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 2－0 アタランタ

【得点者】

1－0 28分 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）

2－0 77分 グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス）

【ゴール動画】コンセイソンは左足、ブレーメルは頭！ 得点はそれぞれの得意な形から