第20回アジア競技大会・グループA第2節が20日に行われ、U－21日本代表はU－23キルギス代表と対戦した。

大岩剛監督が率いるU－21日本代表は、2010年大会以来、4大会ぶりの優勝を狙う。同大会はU－23世代の代表チームを対象とした大会となっているものの、日本は2028年に控えたロサンゼルスオリンピックを見据えるU－21世代で参戦している。

今大会の初陣は16日に行われ、U－21日本代表は主導権を握りながらも、なかなかチャンスを得点に結びつけられない展開。それでも、39分に石井久継が均衡を破ると、終盤の89分には永野修都が追加点を奪い、U－23ホンコン・チャイナ代表に2－0で勝利した。

今節は、U－23タイ代表との初戦を2－3で落としたキルギスと対戦。大岩監督はホンコン・チャイナ戦からスターティングメンバー7名を変更。永野修都、佐藤海宏、大関友翔、道脇豊の4名が連続スタメンに名を連ね、GK荒木琉偉を筆頭に、梅木怜、土屋櫂大、中島洋太朗、嶋本悠大、福永裕也、横山夢樹の7名が、今大会初の先発に入った。

試合は序盤の12分、敵陣でのボールロストから、キルギスにカウンターを食う。キミ・ベルン・メルクのドリブルで中央を破られ、左足でシュートまで持ち込まれたが、GK荒木琉偉が左手でセービング。U－21日本代表のゴールを死守する。

立ち上がりこそ試合を落ち着かせられなかったものの、徐々にU－21日本代表が盛り返していくなか、28分には均衡を破る。ピッチ中央付近のスペースで前を向いた中島洋太朗が浮き球のスルーパスを送ると、背後のスペースへ飛び出した横山夢樹が、飛び出してきた相手GKの位置を確認し、右足アウトサイドでループシュートを放つ。スピードスターの技ありループ弾で、U－21日本代表が先手を取った。

勢いに乗る日本代表は続く36分、ペナルティエリア手前の位置でクリアボールを拾った永野修都が、狙い澄ましたミドルシュートを沈める。永野修都の2試合連続ゴールでリードを広げると、直後の39分、大関友翔が、自らが放ったミドルシュートがポストに嫌われた跳ね返りを、冷静に右足で流し込み、3点をリードして前半を終えた。

後半に入っても、道脇豊や嶋本悠大らが次々とゴールを脅かしたものの、追加点は奪えないまま時計の針が進む。65分には3枚の交代カードを切り、大関友翔、福永裕也、道脇豊を下げて、保田堅心、石橋瀬凪、石井久継を送り出す。

すると直後プレーで、U－21日本代表の背番号10が大仕事をやってのける。まずは69分、ボックス内で中島洋太朗の横パスに反応した石井久継が、相手のファウルを誘発し、PKを獲得。このPKを中島洋太朗が冷静に沈め、U－21日本代表が後半最初のゴールをゲット。直後のプレーでは、保田堅心のボール奪取から、リズミカルなドリブルで横山夢樹が左サイドを縦に破り、折り返しを石井久継がダイレクトでねじ込む。石井久継も2試合連続ゴールを挙げ、U－21日本代表が5点をリードした。

74分には、中島洋太朗に代えて、海外組最初の合流メンバーとなった市原吏音を投入。キャプテンをピッチに送り出した後も、U－21日本代表の勢いは止まらない。左サイドをオーバーラップした佐藤海宏からのクロスボールを、嶋本悠大が頭で叩き込み、U－21日本代表が6点目を奪った。

6点目の直後には、アシストした佐藤海宏を下げ、森壮一朗を投入。なおも攻撃の手を緩めないU－21日本代表は86分、石井久継の放ったシュートのこぼれ球を嶋本悠大がねじ込み、個人としてこの日2点目をマーク。試合はこのまま7－0でタイムアップを迎えた。

この結果、U－21日本代表は2連勝を達成し、第3節を残して決勝トーナメント（準々決勝）進出を決めている。

次節は23日に行われ、U－21日本代表はU－23タイ代表と激突。タイは先のとおり、第1節でキルギスを3－2で下し、第2節ではホンコン・チャイナに5－1と大勝。U－21日本代表と同じく、既に2連勝で準々決勝進出を決めており、次節がグループAの“首位決戦”となる。一方、キルギスはホンコン・チャイナと対戦する。

【スコア】

U－21日本代表 7－0 U－23キルギス代表

【得点者】

1－0 28分 横山夢樹（U－21日本代表）

2－0 36分 永野修都（U－21日本代表）

3－0 39分 大関友翔（U－21日本代表）

4－0 70分 中島洋太朗（PK／U－21日本代表）

5－0 72分 石井久継（U－21日本代表）

6－0 79分 嶋本悠大（U－21日本代表）

7－0 86分 嶋本悠大（U－21日本代表）

【スターティングメンバー】

U－21日本代表（4－3－3）

GK：荒木琉偉

DF：梅木怜、土屋櫂大、永野修都、佐藤海宏（80分 森壮一朗）

MF：中島洋太朗（74分 市原吏音）、大関友翔（65分 保田堅心）、嶋本悠大

FW：福永裕也（65分 石橋瀬凪）、道脇豊（65分 石井久継）、横山夢樹