セリエA第5節が20日に行われ、フィオレンティーナとナポリが対戦した。



フィオレンティーナは今シーズン、ファビオ・グロッソ監督を招へいしたが開幕3連敗を喫し、早くも同指揮官の解任を発表。後任には昨季もチームを率いたパオロ・バノーリ監督が復帰し、前節は待望の白星を挙げている。一方のナポリも今夏、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を迎え入れシーズンをスタート。現在は2勝2敗で暫定10位に位置している。

試合はホームのフィオレンティーナがチャンスを作り、アーサー・アッタやニコロ・ファジョーリのシュートがバーに直撃。対するナポリは21分、右サイドからのクロスにマティアス・オリベラが飛び込むも、フィオレンティーナGKダビド・デ・ヘアが鋭い反応でゴールを死守する。それでも、ナポリはそこで得たCKから先制。サインプレーからビリー・ギルモアがダイレクトボレーを決め、ナポリが先手を取る。



1点のビハインドを背負ったフィオレンティーナは、後半立ち上がりの51分に試合を振り出しに戻す同点ゴール。こぼれ球を回収したアレックス・ヒメネスが右足を振り抜くと、強烈なシュートはナポリDFに当たり、ネットを揺らした。さらに64分、フィオレンティーナはカウンターからチャンスを迎えるも、ナポリGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチが右手1本でセーブし、逆転とはさせない。

同点に追いつかれたナポリは77分に右からのクロスにダヴィド・ネレスが合わせ、勝ち越しを狙ったが、これはGKデ・ヘアが死守。両GKの活躍もあり、スコアは1－1で終盤に突入する。その後、両チームともにエリア内へ侵入し、2点目を目指したが、このまま試合終了となり、1－1の痛み分けに終わった。

次戦は来月10日に行われ、フィオレンティーナはジェノアと、ナポリはフロジノーネとそれぞれ対戦する。

【スコア】

フィオレンティーナ 1－1 ナポリ

【得点者】

0－1 23分 ビリー・ギルモア（ナポリ）

1－1 51分 アレックス・ヒメネス（フィオレンティーナ）