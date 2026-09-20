ユヴェントスは19日、ポーランド代表GKカミル・グラバラが同日のチーム練習で右ひざの前十字じん帯断裂という重傷を負ったことを発表した。

現在27歳のグラバラは、今夏の移籍市場でヴォルフスブルクからユヴェントスへ買い取りオプション付きの期限付き移籍で加入。イタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオを支える第2GKとしてチームに加わると、17日に行われたUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のNEC戦で新天地デビューを飾り、5－0の完封勝利に貢献していた。

しかし、グラバラは19日のチーム練習で右ひざを負傷し、前十字じん帯断裂の診断が下されることに。クラブは今後について、数日中に整形外科医の診察を受け、治療計画を決定する予定と伝えている。

ユヴェントスには、ヴィカーリオの他に36歳GKカルロ・ピンソーリョも控えているが、緊急補強に動く模様。移籍市場はすでに閉幕しているため、フリーエージェントの選手が獲得の対象となっており、イタリアメディア『カルチョ・メルカート』は、カーボベルデ代表GKブルーノ・ヴァレラ、元パリ・サンジェルマン（PSG）のGKセルヒオ・リコ、元オランダ代表GKヤスパー・シレッセンらの名前を挙げている。