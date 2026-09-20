日本代表DF菅原由勢を擁するカリアリが、開幕からの好調を維持している。ファビオ・ピサカーネ監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えた。

カリアリは19日のセリエA第5節でウディネーゼと敵地で対戦。相手の猛攻にさらされながらもGKエリーア・カプリーレの神がかり的なセーブでしのぐと、ダニエル・マルディーニが相手のミスを突いて先制点を奪う。“ロッソブルー”は虎の子の1点を守り抜き、ウノゼロで勝利した。菅原は58分からの途中出場でクリーンシートに貢献した。

カリアリは開幕5試合で勝ち点「12」を獲得。データサイト『Opta』によると、サルデーニャの雄がトップリーグの最初の5試合で4勝を挙げるのは、“雷鳴”ルイジ・リーヴァ氏を擁してクラブ史上唯一のスクデット獲得を成し遂げた1969－70シーズン以来、クラブ史上2度目の快挙となる。

ピサカーネ監督は「サポーターの皆さんのことを思うと本当に嬉しい。彼らにはこうした感動を味わう必要があり、夢を見るのは当然のことだ」とコメント。一方で「そして、私たち関係者は冷静さを保ち、集中し続けなければならない。予想外の好スタートを切ったからといって、9月に目標を書き換えるようなことはしない。一瞬でも気を緩めれば、（敗退した）コッパ・イタリアのエラス・ヴェローナ戦のように、状況は厳しくなってしまう」と、チームは浮かれることなく戦い続ける必要があると兜の緒を締めた。

「とはいえ、サポーターが夢を見るのは当然のことだ。サッカーは人々のものだ。今日も大勢のサポーターが来てくれた。海を越え、何キロも旅をしてくれた。この勝利は、6ポイント以上の価値がある」

決勝点を挙げたマルディーニは、前節アタランタ戦後にミラノで交通事故を起こし、酒気帯び運転で免許停止になったことが報じられていた。薬物検査でも陽性との噂が流れたが、クラブが公式に否定し、チームに合流していた。ピサカーネ監督はマルディーニについて、次のようにコメントした。

「私は彼が完全に潔白だと確信していたし、今日のゴールも彼の誠実さを証明していると思う。もし良心の呵責があったなら、彼はこの喜びを味わうことはなかっただろう。私はポジティブなエネルギーを信じている」

「ダニエルは重みのある名字を背負い、才能もある。今日は100パーセントのコンディションではなかった。あの事故で胸骨に打撲を負っていたが、彼が出場できると伝えてくれたので、迷わずピッチに送り出した。今、同じポジションのチームメイトたちとの相性が良くなりつつある中で、彼をピッチに立たせなかったら、チームにとってマイナスになっていただろう」

【ハイライト動画】ウディネーゼ 0－1 カリアリ