楽天、6回終了時点でソフトバンクに5-3と逆転

2回表にソフトバンクが3点を先制したが、4回裏に楽天が辰己、マッカスカー、小郷の本塁打攻勢で4点を奪い逆転。6回裏にも追加点を挙げ、楽天が5-3とリードを広げている。

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