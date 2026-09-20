元イングランド代表MFアンドロス・タウンゼントが、ピッチ上の芝をならす機械に轢かれるアクシデントに見舞われた。その様子を収めた衝撃的な映像がSNS上で話題を呼んでいる。イギリス紙『テレグラフ』などが伝えた。

トッテナム・ホットスパーの下部組織で育ち、クリスタル・パレスなどプレミアリーグの複数クラブでプレーしたタウンゼントは現在35歳。“スリーライオンズ”で13キャップを刻んだこともある左利きのウインガーは、2025年夏からタイ・リーグ1でプレーしており、2026－27シーズンからプラチュワップFCに所属している。

事故が起きたのは、現地時間19日に行われたリーグ戦第3節パッターニーFC戦。同試合でベンチスタートとなったタウンゼントは、ハーフタイム中のウォームアップで味方とともにボール回しを行っていた。その背後でピッチを整えるためターフローラーの車が動き出していたなか、タウンゼントはそれに気づくことなく、味方からの少し伸びた浮き球を返すため、ローラーの進行方向に飛び出してしまう。運転手も回避が間に合わず、タウンゼントは左足の上からローラーに乗っかられる格好となった。

一つ違えば大ケガにつながる事故だったが、幸いタウンゼントは重傷を免れた模様。後半アディショナルタイム3分から途中出場し、3－0の勝利で試合を締め括った。

【衝撃映像】タウンゼントがローラーに轢かれるも…重傷回避