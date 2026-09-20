ソフトバンク、庄子・柳町活躍で3点リード

ソフトバンクは2回表、庄子の2点適時打と柳町のタイムリーで一挙3点を先制。その後、楽天は反撃の糸口をつかめず、3回を終えて3-0でソフトバンクがリードを広げる展開。両チームともに序盤を終えて、ここからの試合の行方が注目される。

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