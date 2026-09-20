ソフトバンク、庄子・柳町活躍で3点リード

ソフトバンクは2回表、庄子の2点適時打と柳町のタイムリーで一挙3点を先制。その後、楽天は反撃の糸口をつかめず、3回を終えて3-0でソフトバンクがリードを広げる展開。両チームともに序盤を終えて、ここからの試合の行方が注目される。

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31