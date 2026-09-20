MF坂元達裕が所属するコヴェントリーを率いるフランク・ランパード監督が、待望の今季リーグ戦初白星を飾ったノッティンガム・フォレスト戦を振り返った。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第5節が19日に行われ、コヴェントリーはノッティンガム・フォレストと対戦。55分にGKカール・ラッシュワースの正確なロングパスから抜け出したジェイ・ダシルヴァが左足で決めた先制点が決勝点となり、1－0で勝利を収めた。

この結果、開幕から4試合連続無得点での4連敗スタートとなっていたコヴェントリーにとっては待望の今季リーグ戦初勝利に。なお、イギリスメディア『Squawka』によると、昨シーズンのチャンピオンシップ（イングランド2部）で1966－67シーズン以来2度目の優勝を果たし、26シーズンぶりにプレミアリーグに昇格した同クラブにとっては、9287日ぶりのプレミアリーグでの白星になったという。

記念すべき1勝を手にしたランパード監督は試合後、「地に足をつけていく必要がある。まだ1勝しただけだし、このリーグの厳しさはすでに身をもって感じているからね」と喜びすぎることはないことを強調しつつ、率直な心境も明かした。

「マンチェスター・シティやアーセナルといった、前評判では最も厳しい部類に入る2試合を戦ってきたが、それは関係ないことだ。4試合を終えて勝ち点ゼロという状況は痛手だった。だから、インターナショナルブレイクに入る前にこの勝利を収め、全員が少し休息を取って、良い気分で過ごせるのは間違いなく大きいね」

「ここが出発点だとわかっているから、この経験を活かせるはずだ。どんな状況であれ、勝利は常に安堵をもたらすものだ。特に我々のような立場、つまり最下位にいると、順位表を見るのが嫌で勝ちたいと強く思うからね。ただ、昨シーズンにチャンピオンシップで首位にいた時でさえ、監督としてはやはりある種の安堵感はあるものだ」

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