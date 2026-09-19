2026.09.19 14:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
巨人 2 0 0 6 2 4 0 0 X 14 15 0
  • 【中 1-14 巨】
  • 試合終了
  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 サードライナー 1アウト

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｂ・ダルベック に代わって 6番 増田 陸

  • OUT

    守備交代：サード 門脇 誠 に代わって 4番 石塚 裕惺

  • OUT

    守備交代：セカンド 増田 陸 に代わって 2番 門脇 誠

  • OUT

    守備交代：センター 松本 剛 に代わって 1番 鈴木 大和

  • OUT

    2番 門脇 誠 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 松本 剛 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 小林 誠司 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 1番 樋口 正修

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 福元 悠真 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 大城 卓三 に代わって 9番 小林 誠司

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田中 将大 に代わって 5番 代木 大和

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    7番 笹原 操希 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 増田 陸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 花田 旭 に代わって 9番 福元 悠真

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 石伊 雄太 に代わって 7番 木下 拓哉

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ａ・アブレウ に代わって 8番 杉浦 稔大

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 岡林 勇希 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 笹原 操希 に代わって 7番 笹原 操希

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    中1-14巨

    3番 泉口 友汰 センタースリーベースヒット 巨人得点！ 中 1-14 巨 ランナー：3塁

  • OUT

    2番 門脇 誠 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 田中 将大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    中1-12巨

    8番 佐々木 俊輔 ライトホームラン 巨人得点！ 中 1-12 巨

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 7番 笹原 操希

  • OUT

    7番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 代走 門脇 誠 に代わって 6番 増田 陸

  • OUT

    守備交代：サード 坂本 勇人 に代わって 2番 門脇 誠

  • OUT

    6番 坂本 勇人 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    中1-10巨

    5番 大城 卓三 レフトヒット 巨人得点！ 中 1-10 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    中1-9巨

    4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット 巨人得点！ 中 1-9 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 吉川 尚輝 に代わって 2番 門脇 誠

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 松本 剛 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 田中 将大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 9番 Ａ・アブレウ

  • OUT

    9番 高橋 周平 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：橋本 侑樹 に代わって 9番 高橋 周平

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    中1-8巨

    6番 坂本 勇人 レフトヒット 巨人得点！ 中 1-8 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    中1-7巨

    5番 大城 卓三 センター犠牲フライ 巨人得点！ 中 1-7 巨 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 近藤 廉 に代わって 9番 橋本 侑樹

  • OUT

    中1-6巨

    4番 Ｂ・ダルベック レフトツーベースヒット 巨人得点！ 中 1-6 巨 ランナー：2、3塁

  • OUT

    中1-5巨

    3番 泉口 友汰 ライトヒット 巨人得点！ 中 1-5 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    中1-4巨

    2番 吉川 尚輝 センターヒット 巨人得点！ 中 1-4 巨 ランナー：1、3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 中西 聖輝 に代わって 9番 近藤 廉

  • OUT

    1番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 田中 将大 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 岡林 勇希 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 坂本 勇人 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 サードフライ 1アウト

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    中1-2巨

    1番 福永 裕基 センターツーベースヒット 中日得点！ 中 1-2 巨 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 中西 聖輝 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 田中 将大 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 丸 佳浩 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 岡林 勇希 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    中0-2巨

    5番 大城 卓三 センターヒット 巨人得点！ 中 0-2 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト

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