スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、アーセナルで出番を失っている同国代表FWヴィクトル・ギェケレシュについて言及した。17日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。

アーセナル加入初年度の昨シーズン、序盤は適応に苦しみながらも最終的に公式戦21ゴールを挙げ、22年ぶりのプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に大きく貢献したギェケレシュ。しかし、在籍2年目の今シーズンは定位置を争うドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの好調もあり、プレミアリーグでの出番は12分間のみ。先発起用されたCLとカラバオ・カップの2試合でも精彩を欠いている。

ギェケレシュの状況とは対照的に、アーセナルは公式戦7連勝中と絶好調。アピールの機会も限られている中、今月から来月にかけてのインターナショナルマッチウィークではスウェーデン代表に合流し、UEFAネーションズリーグの4試合を戦う。ギェケレシュとしてはこの4試合で調子を取り戻し、新たな気持ちでハヴァーツとの定位置争いに挑みたいところだ。

ポッター監督はギェケレシュの現状について「それもサッカー選手という職業の一部だ。状況は急激に変化することもあり、多くの場合、それに対処していくしかない」とコメント。その上で「我々はヴィクトルの実力も重要性も理解している。チームとして彼を大切に思っているし、彼も同じように感じているはずだ。状況や環境を変えることがプラスに働く時もある。ヴィクトルを迎え入れ、彼がサッカーを楽しめるようサポートしたい」とと強調した。

UNLでグループB4に入っているスウェーデン代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間25日にルーマニア代表、28日にポーランド代表、10月2日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表、5日に再びルーマニア代表と対戦する。

【ハイライト動画】先発出場のギェケレシュは沈黙…アーセナルはイプスウィッチに4発快勝