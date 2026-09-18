アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが代理人を変更する可能性があるようだ。17日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

今夏の移籍市場を騒がせたアルバレス。FIFAワールドカップ2026期間中に「全員にとって最善なのは移籍すること」と公言し、母国の“レジェンド”リオネル・メッシがかつてプレーしたバルセロナへの加入を熱望。しかし、アトレティコ・マドリードは契約解除金として設定した5億ユーロ（約902億円）の要求を崩さず、市場最終盤には公式声明にてバルセロナと一切の交渉を行わないことを発表し、移籍は実現しなかった。

一連の騒動によってファンの怒りを買い、本拠地『メトロポリターノ』では強烈なブーイングを浴びることとなったアルバレス。報道によると、同選手はここ数カ月間の出来事を受け、代理人を務めるフェルナンド・イダルゴ氏との関係解消を検討しているとのこと。最終的な決定は下されていないが、同胞のエンソ・フェルナンデスをクライアントに持ち、ハビエル・パストーレ氏が運営する代理店「The Elegant Game」とも接触済みだという。

アルバレスの周囲の人々は、イダルゴが同選手の案件を最善の形で扱ってこなかったと考えており、以前から関係性について再考するよう促していた模様。また、アトレティコ・マドリードのヒル・マリンCEO（最高経営責任者）も「彼を誤った方向へ導き、混乱させようとする人々がいて、私はそれを残念に思っている」と苦言を呈していた。

『ムンド・デポルティーボ』は、アルバレスがイダルゴ氏のもとを離れることは、『メトロポリターノ』のファンとの関係性を修復する第一歩になる可能性があると報じている。