柏レイソルは18日、同クラブに所属するFW古澤ナベル慈宇が、タンピネス･ローバースFC（シンガポール）へ期限付き移籍することを発表した。

古澤については今月10日、柏を通して、他クラブへの移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することが明かされていた。今回は、古澤の新天地が発表された形。シンガポール・プレミアリーグ（同国1部）に身を置く、タンピネス･ローバースFCへの加入が正式に決まった。

期限付き移籍に際し、古澤は柏を通して、次のようにコメントを発表している。

「このたび、タンピネス･ローバースFCに期限付き移籍することになりました。レイソルの勝利に貢献することができず、とても悔しい1年半でした。自分がさらに上の舞台で戦えることを証明できるように、これからの期間を過ごして行きたいと思います。1年半の間、お世話になった方々には感謝しかありませんので、結果で証明したいと思います。ありがとうございました」

古澤は2003年8月28日生まれの現在23歳。青森山田高校、東京国際大学を経て、2025年に柏に入団した。同シーズンは2025明治安田J1リーグでの出場はなく、2025JリーグYBCルヴァンカップ3試合と、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会で1試合のみの出場に終始。2026／27明治安田J1リーグでも、ここまで出番がなかった。

古澤の新天地となるタンピネス･ローバースFCは、過去5度のシンガポール・プレミアリーグ優勝を誇る。昨シーズンは同リーグを2位で終え、今季はAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）にも出場している。