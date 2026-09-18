株式会社U-NEXTは18日、日本代表が出場する「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の全4試合をライブ配信することを発表した。

日本とシンガポールの外交関係樹立60周年記念事業の一環として実施され、日本代表、シンガポール代表、ブラジル代表、パラグアイ代表の4カ国が出場する「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」。日本代表は14日（土）にブラジル代表、17日（火）にパラグアイ代表と対戦することが決定している。

U-NEXTは日本代表が出場する2試合を含め、大会の全4試合をライブ配信。すべての試合を視聴できるのはU-NEXTだけとなっている。また、日本代表が今夏のFIFAワールドカップ2026・ラウンド32で敗れた“因縁の相手”ブラジルとの一戦は特別にライブ配信が無料開放されることとなった。

配信予定は以下の通り。

◆MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

シンガポール代表 vs パラグアイ代表

【配信日時】2026年11月13日（金）キックオフ 日本時間21:00予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン / サッカーパック

日本代表 vs ブラジル代表

【配信日時】2026年11月14日（土）キックオフ 日本時間19:15予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】無料配信 / U-NEXT月額プラン / サッカーパック

シンガポール代表 vs ブラジル代表

【配信日時】2026年11月17日（火）キックオフ 日本時間19:00予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン / サッカーパック

日本代表 vs パラグアイ代表

【配信日時】2026年11月17日（火）キックオフ 日本時間22:10予定

【会場】シンガポールナショナルスタジアム

【配信形態】U-NEXT月額プラン / サッカーパック