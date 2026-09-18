ベティスを率いるマヌエル・ペジェグリーニ監督が、好スタートに満足感を示した。17日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

アンダルシアのヴェルディブランコが好調だ。ベティスは今夏、パブロ・ガルシアの売却と引き換えにダニ・セバージョスの復帰を実現させたほか、フラン・ガルシアやトロイ・パロットら実力者を獲得。すると、レアル・ソシエダとのラ・リーガ開幕戦を勝利で飾ったのを皮切りに、レアル・マドリードを撃破するなど公式戦7戦6勝と幸先の良いスタートを切った。

17日の第6節ヘタフェ戦でも、アブデ・エザルズリの決勝点で勝利したベティス。リーグ戦は今節終了時点で3位、チャンピオンズリーグでも白星発進となったなか、ペジェグリーニ監督は「とても満足している。18ポイント中15ポイントを獲得するのは簡単なことじゃない。ましてや、フランスリーグ首位のチーム（リール）とのアウェイでのチャンピオンズリーグに勝利していることを踏まえるとなおさらね」と強調。続けて、「可能な限り上位でシーズンを終えるのを目標とするなかで、このスタートは大きなモチベーションになるし、さらに高いレベルを求めるきっかけにもなる」とチームに好循環をもたらすものだと述べた。

また御年73歳の“エル・インヘニエロ（ペジェグリーニ監督の愛称）”は、移籍市場最終日に復帰が決まったセバージョスについて、「それはとても大きなことだった。レアル・マドリードのようなクラブで8年もプレーした、カンテラーノだからね。あのようなクラブにこれほどの期間居続けるのは簡単なことじゃない」と称賛しつつ、「彼は大きな期待を胸に帰ってきた。他の選択肢だってあったにもかかわらずだ。故郷に帰りたい、という一心で最後までベティスを待っててくれた。彼がもたらす貢献は極めて大きなものだ」と目標達成の“キーマン”になると口にしている。

好調のベティスの次戦は20日、第7節でデポルティーボと敵地で対戦する。