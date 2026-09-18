ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節が17日に行われ、CBハーフナー・ニッキ（ユニオン・サン・ジロワーズ）、CB町田浩樹（ホッフェンハイム）、MF北野颯太（ザルツブルク）がプレーした。

ハーフナー家の弟は、今夏に加入したユニオン・サン・ジロワーズで欧州大会デビュー。名古屋グランパス産のCBは、ヴィクトリア・プルゼニ戦（チェコ）で3バックの一角としてフル出場しており、3－0と無失点勝利に大きく貢献した。

大ケガから約1年1カ月ぶりに復帰したばかりの町田は、1点ビハインドで迎えた後半開始から登場。しかし終盤、ホッフェンハイムは追加点を許して、OFIクレタ（ギリシャ）に0－2で敗れている。

今シーズンも主力として活躍する北野は、EL初戦でもスタメン出場。63分までプレーした。ザルツブルクも、ハリス・タバコヴィッチの先制点を守り切り、レフスキ・ソフィア（ブルガリア）に勝利している。

17日開催のEL初戦に出場した日本人選手の結果は、以下の通り。

レアル・ソシエダ（久保建英：84分から途中出場） 1－2 ボーンマス

クリスタル・パレス（鎌田大地：74分までプレー、冨安健洋：出場なし） 4－0 レフ・ポズナン

ユニオン・サン・ジロワーズ（ハーフナー・ニッキ：フル出場） 3－0 ヴィクトリア・プルゼニ

ホッフェンハイム（町田浩樹：46分から途中出場） 2－0 OFIクレタ

ザルツブルク（北野颯太：63分までプレー） 1－0 レフスキ・ソフィア