FC東京は18日、レアル・サラゴサ（スペイン3部）からFWダニ・ゴメスが完全移籍加入することを発表した。背番号は『99』となる。

1998年7月30日生まれのダニ・ゴメスは現在28歳。ラ・ファブリカ産のアタッカーは、レアル・マドリードのトップチーム昇格へと至らなかった後、テネリフェ、レバンテ、エスパニョール、バレンシアと渡り歩き、ラ・リーガでも通算84試合に出場し8得点5アシストを記録した。そして2025年冬にレアル・サラゴサに活躍の場を移すと、2025－26シーズンはセグンダ（スペイン2部）で9得点をマーク。しかし、チームは3部降格の憂き目に遭っていた。

世代別のスペイン代表にも選出された経歴を持つダニ・ゴメス。FC東京に加入するのに際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「私たち全員がめざしている目標は、チャンピオンになることだと聞いています。その道のりは長いものになると思いますが、目標を達成するために全力で戦います。強いメンタリティを持った素晴らしいチームを作り上げ、その小さな積み重ねが、きっと私たちの目標達成につながると信じています。スタジアムでFC東京のファン・サポーターのみなさんにお会いできることを、今からとても楽しみにしています。近いうちにお会いしましょう。ありがとうございます」