ドイツサッカー連盟（DFB）は17日、今月および来月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退という不本意な結果に終わったドイツ代表は、大会終了後にユリアン・ナーゲルスマン前監督が退任。かつてドルトムントとリヴァプールに栄光をもたらした“世界的名将”ユルゲン・クロップ監督を招へいし、再出発することとなった。

今月から始まるUEFAネーションズリーグではオランダ代表、セルビア代表、ギリシャ代表と同じグループA2に。合計4試合を戦う今回のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間24日にアウェイでのオランダ戦、27日にホームでのギリシャ戦、10月1日にホームでのセルビア戦、4日にアウェイでのギリシャ戦が予定されている。

クロップ監督は初陣に向けて総勢44名を招集。メンバーは2グループに分けて発表されており、24名でオランダ戦とギリシャ戦（ホーム）を戦った後、新たに20名の選手がチームへ合流し、最初の2試合に参加した選手の大半は所属クラブへ戻る予定だという。

GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス）やヤン・アウレル・ビセック（インテル）、セルジュ・ニャブリ（バイエルン）らが復帰したほか、フランクフルトで得点量産中のユネス・エブヌタリブら合計11名が初招集となっている。今回発表されたメンバーは以下の通り。

◼︎オランダ戦＆ギリシャ戦（ホーム）⭐︎は初招集

▼GK

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）

▼DF

へネス・ベーレンス（アウクスブルク）⭐︎

ヤン・アウレル・ビセック（インテル／イタリア）

ナサニエル・ブラウン（バイエルン）

マックス・ローゼンフェルダー（フライブルク）⭐︎

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

フィリップ・トロイ（フライブルク）⭐︎

ヨシュア・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）

▼MF

ナディーム・アミリ（マインツ）

バンベース・コンテ（ホッフェンハイム）⭐︎

ヤニック・エンヘルハルト（フライブルク）⭐︎

クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レナート・カール（バイエルン）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）

アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）

▼FW

ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）⭐︎

カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

◼︎セルビア戦＆ギリシャ戦（アウェイ）⭐︎は初招集

▼GK

ノア・アトゥボル（フランクフルト）

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

リドル・バク（ライプツィヒ）

フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）⭐︎

マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF

カリム・アデイェミ（バルセロナ／スペイン）

ミカ・バウア（セルティック／スコットランド）⭐︎

トム・ビショフ（バイエルン）

サイード・エル・マラ（ケルン）

ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）

ヴィタリー・ヤネルト（ブレントフォード／イングランド）⭐︎

フェリックス・カイデル（エルフェアスベルク）⭐︎

アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

デリー・シェアハント（フライブルク）⭐︎

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

▼FW

ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス／イタリア）