ドイツサッカー連盟（DFB）は17日、今月および来月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退という不本意な結果に終わったドイツ代表は、大会終了後にユリアン・ナーゲルスマン前監督が退任。かつてドルトムントとリヴァプールに栄光をもたらした“世界的名将”ユルゲン・クロップ監督を招へいし、再出発することとなった。
今月から始まるUEFAネーションズリーグではオランダ代表、セルビア代表、ギリシャ代表と同じグループA2に。合計4試合を戦う今回のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間24日にアウェイでのオランダ戦、27日にホームでのギリシャ戦、10月1日にホームでのセルビア戦、4日にアウェイでのギリシャ戦が予定されている。
クロップ監督は初陣に向けて総勢44名を招集。メンバーは2グループに分けて発表されており、24名でオランダ戦とギリシャ戦（ホーム）を戦った後、新たに20名の選手がチームへ合流し、最初の2試合に参加した選手の大半は所属クラブへ戻る予定だという。
GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス）やヤン・アウレル・ビセック（インテル）、セルジュ・ニャブリ（バイエルン）らが復帰したほか、フランクフルトで得点量産中のユネス・エブヌタリブら合計11名が初招集となっている。今回発表されたメンバーは以下の通り。
◼︎オランダ戦＆ギリシャ戦（ホーム）⭐︎は初招集
▼GK
フィン・ダーメン（アウクスブルク）
アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ／トルコ）
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス／オランダ）
▼DF
へネス・ベーレンス（アウクスブルク）⭐︎
ヤン・アウレル・ビセック（インテル／イタリア）
ナサニエル・ブラウン（バイエルン）
マックス・ローゼンフェルダー（フライブルク）⭐︎
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
フィリップ・トロイ（フライブルク）⭐︎
ヨシュア・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）
▼MF
ナディーム・アミリ（マインツ）
バンベース・コンテ（ホッフェンハイム）⭐︎
ヤニック・エンヘルハルト（フライブルク）⭐︎
クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
レナート・カール（バイエルン）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）
アントン・シュタッハ（リーズ／イングランド）
▼FW
ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）⭐︎
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
◼︎セルビア戦＆ギリシャ戦（アウェイ）⭐︎は初招集
▼GK
ノア・アトゥボル（フランクフルト）
フィン・ダーメン（アウクスブルク）
ヨナス・ウルビヒ（バイエルン）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
リドル・バク（ライプツィヒ）
フィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）⭐︎
マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF
カリム・アデイェミ（バルセロナ／スペイン）
ミカ・バウア（セルティック／スコットランド）⭐︎
トム・ビショフ（バイエルン）
サイード・エル・マラ（ケルン）
ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）
ヴィタリー・ヤネルト（ブレントフォード／イングランド）⭐︎
フェリックス・カイデル（エルフェアスベルク）⭐︎
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
デリー・シェアハント（フライブルク）⭐︎
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
▼FW
ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）
ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス／イタリア）