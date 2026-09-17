リヨンに所属する日本代表FW中村敬斗が、初先発となった一戦で輝きを放った。

ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節が現地時間16日に行われ、リヨンは敵地でアンデルレヒトと対戦した。今夏にスタッド・ランスから加入した中村は左ウイング（WG）で先発出場すると、1点リードで迎えた22分に左からカットインして右足を一閃。強烈なシュートは相手に当たってネットを揺らし、新天地での初ゴールとなった。リヨンはその後1点を返されたものの、2－1で勝利している。

フランス紙『レキップ』によると、リヨンを率いるパウロ・フォンセカ監督は「質の高いチームとの対戦だったが、前半に素晴らしいプレーを見せたことを考えれば、我々の勝利は妥当なものだと思う。3点目を奪うチャンスがあり、その後は反撃を受けたが、チームが団結して守り切れたことはポジティブな要素だ。こうした試合に勝つことは重要だよ」と敵地での勝利を喜びつつ、中村に対して次のように賛辞を送っていたという。

「彼は一味違ったプレーヤーだね。的確な判断ができ、ボールを失うことが少なく、技術にも長けている。いつ攻めるべきか、そしていつボールをキープすべきかをしっかりと理解していた」

なお、中村は試合後に「リヨンでの初スタメン、ヨーロッパリーグでのデビュー戦だったので、このゴールは僕にとって大きな意味を持つんです」と、この日のゴールが今後の自信につながることを強調していた。

リヨンの次戦は現地時間19日に控えるレンヌとのリーグ・アン第5節となる。

【ゴール動画】カットインから右足一閃！ 中村敬斗がEL初戦でゴール