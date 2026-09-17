独立時計師ヴィアネイ・ハルター氏とブルガリがコラボレーション

ジュネーブ・ウォッチ・デイズ 2026で大きな話題を呼んだ、ブルガリと独立時計師ヴィアネイ・ハルター氏による共作「オクト フィニッシモ ヴィアネイ・ハルター 限定モデル」。そのディテールを収めたオフィシャル映像が、各種ソーシャルメディアにて解禁された。

ブルガリにとって初の試みとなる、ムーブメントのコラボレーションとなった本モデルは、ブルガリの高い技術と専門性に加え、ヴィアネイ・ハルター氏の独自の世界観が絶妙な形で融合した注目のモデルだ。

「オクト フィニッシモ」の象徴的なムーブメントを土台にしながら、カラー、オパーリンホワイトの4つのダイアル、独特な形状のブルーの針と赤い矢印の秒針、そしてハルター氏の名前が刻印されたローターなど、ハルター氏の個性的でひときわ目を惹くクリエーションが美しくマッチングしている。

オクト フィニッシモ ヴィアネイ・ハルター 限定モデル」

品番：104356

価格：要問合せ

ムーブメント：BVF200自社製自動巻きムーブメント、ヴィアネイ・ホルターの名前が刻印されたプラチナ製マイクロローター搭載、手作業によるコート・ド・ジュネーブおよびペルラージュ加工、厚さ5.49mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、GMT、日付及びデイ/ナイト表示、60時間パワーリザーブ

ケース/ダイアル：径40.5mm、サンドブラスト加工チタン製ケース、厚さ9.70mm（ベースのベゼルまでの厚さは7.70mm）、サテンポリッシュ加工ポートホールベゼル、ブラックセラミックをインサートしたポリッシュ加工チタン製リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、サンドブラストおよびサテンブラッシュ加工を施した時/分/秒およびGMT表示オパーリン加工ロジウムプレートダイアル、日付及びデイ/ナイト表示オパーリン加工ロジウムプレートインジケーター、ブルーのヴィアネイ・ハルター針、レッドの秒針

ブレスレット： サンドブラスト加工チタン製ブレスレット、一体型フォールディングバックル

品番：104355

価格：要問合せ

ムーブメント：BVF200自社製自動巻きムーブメント、ヴィアネイ・ホルターの名前が刻印されたピンクゴールドカラーのプラチナ製マイクロローター搭載、コート・ド・ジュネーブおよびペルラージュ加工、厚さ5.49mm、毎時21,600振動、時/分/秒表示、GMT、日付及びデイ/ナイト表示、60時間パワーリザーブ

ケース/ダイアル：径40.5mm、サンドブラスト加工ピンクゴールド製ケース、厚さ9.70mm（ベースのベゼルまでの厚さは7.70mm）、サテンポリッシュ加工ポートホールベゼル、ブラックセラミックをインサートしたポリッシュ加工ピンクゴールド製リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、サンドブラストおよびサテンブラッシュ加工を施した時/分/秒およびGMT表示オパーリン加工ロジウムプレートダイアル、日付及びデイ/ナイト表示オパーリン加工ロジウムプレートインジケーター、ブルーのヴィアネイ・ハルター針、レッドの秒針

ブレスレット：ブラウンアリゲーターストラップ、ピンクゴールド製ピンバックル